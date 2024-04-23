Оккупанты активизируют строительство укреплений в Крыму на фоне международной помощи Украине - "АТЭШ"

Украинские партизаны сообщают, что оккупанты начали активизацию строительства фортификационных сооружений по всему Крыму, на фоне международной помощи Украине. Об этом передает подпольное движение "АТЕШ", пишет УНН.

Мы наблюдаем этот процесс у береговой линии на административной границе с Херсонской областью, а также в центре полуострова. Возводятся новые окопы, укрепляются старые и усиливается охрана логистических объектов, - говорится в сообщении.

Детали

По словам агентов, вероятно, это происходит на фоне военной и финансовой помощи для Украины со стороны союзников. Новости о скором поступлении на вооружение СОУ баллистических ракет ATACMS очень беспокоит российские власти. Ведь эти ракеты в сочетании с истребителями F-16 и другими средствами могут уничтожить так называемый "Крымский мост", что кардинально изменит ситуацию на поле боя.

Напомним

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" проводят массированные разведывательные операции по выявлению нефтебаз и других важных объектов в Севастополе, предоставляя детальные координаты объектов.