Оккупанты активизируют строительство укреплений в Крыму на фоне международной помощи Украине - "АТЭШ"
Киев • УНН
На фоне международной военной и финансовой помощи Украине оккупанты начали активизировать строительство фортификационных сооружений по всему Крыму.
Украинские партизаны сообщают, что оккупанты начали активизацию строительства фортификационных сооружений по всему Крыму, на фоне международной помощи Украине. Об этом передает подпольное движение "АТЕШ", пишет УНН.
Мы наблюдаем этот процесс у береговой линии на административной границе с Херсонской областью, а также в центре полуострова. Возводятся новые окопы, укрепляются старые и усиливается охрана логистических объектов,
Детали
По словам агентов, вероятно, это происходит на фоне военной и финансовой помощи для Украины со стороны союзников. Новости о скором поступлении на вооружение СОУ баллистических ракет ATACMS очень беспокоит российские власти. Ведь эти ракеты в сочетании с истребителями F-16 и другими средствами могут уничтожить так называемый "Крымский мост", что кардинально изменит ситуацию на поле боя.
Напомним
Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" проводят массированные разведывательные операции по выявлению нефтебаз и других важных объектов в Севастополе, предоставляя детальные координаты объектов.
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