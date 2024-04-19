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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар ВСУ по аэродрому рф в оккупированном Джанкое: появились спутниковые фото аэропорта после атаки

Удар ВСУ по аэродрому рф в оккупированном Джанкое: появились спутниковые фото аэропорта после атаки

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 13:16  •  7105 просмотра

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Спутниковые снимки показывают повреждения склада боеприпасов, систем ПВО, радаров и других объектов на российском аэродроме в оккупированном Джанкое после ракетного удара украинских сил.

Появились первые спутниковые фото последствий ракетного удара Сил обороны по аэродрому россиян в оккупированном Джанкое. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали 

Отмечается, что издании получило снимки Planet Labs за 19 апреля. На них видно, в частности, повреждения возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

Также спутниковые снимки свидетельствуют, что  от ракетного удара были также поражены системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали кадры ракетного удара по аэродрому оккупированного Джанкоя в ночь на 17 апреля. В ведомстве также добавили, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает. 

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 17 апреля по территории аэродрома в оккупированном Крыму в Джанкое была осуществлена серия ударов. Партизаны подтвердили поражение новой российской системы противовоздушной обороны С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других компонентов.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
krymКрым
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