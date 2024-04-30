В Крыму ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах: что известно

В ночь на 29 апреля местные жители временно оккупированного полуострова слышали взрывы в Евпатории, Джанкое, Симферополе, Гвардейском и Красноперекопском районе. Об этом пишет "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Роспаблики пишут, что ночью на полуостров была осуществлена комбинированная атака с применением БПЛА и ракет ATACMS. В минобороны рф эту информацию не комментировали.

Дополнение

Как писали российские СМИ, над полуостровом прозвучало по меньшей мере 10 взрывов. Также сообщалось, что оккупационные власти перекрывали движение по Крымскому мосту.

Напомним

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" успешно провели разведку одной из крупнейших нефтебаз россии в оккупированном Крыму, которая тщательно охраняется, и предоставили подробную информацию и координаты объекта.