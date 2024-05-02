У мережі показали супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому рф в Джанкої
Київ • УНН
Супутникові знімки показують, що російське обладнання протиповітряної оборони, ймовірно, системи С-300/С-400, було знищено 30 квітня під час нічної атаки на російський військовий аеродром у Джанкої.
В ході нічної атаки 30 квітня по території аеродрому окупантів у Джанкої було знищено російську техніку ППО, про що свідчать відповідні супутникові знімки. Про це повідомляє "Крим. Реалії", пише УНН.
Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі – найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складалася з пускових установок та РЛС,
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Судячи з супутникових фото, на удар зазнала одна з установок С-300/С-400, інші були передислоковані з цієї території.
За висновками авіаексперта у повідомленні зауважують, що даний аеродром у Джанкої є однією з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також його використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення, технік, боєприпасів і особового складу окупантів.
Нагадаємо
30 квітня вночі гучні вибухи пролунали в п'яти районах окупованого Криму, повідомлялося про комбіновану атаку з використанням безпілотників і ракет.