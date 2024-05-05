"Атеш" обнаружил переброску "Градов" в оккупированном Крыму

Военное партизанское движение "Атеш" зафиксировало передвижение состава реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" в сторону Херсонской области. Об этом партизаны сообщили в своем Telegram, передает УНН.

Агенты нашего движения зафиксировали перебрасывание состава реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" в сторону Херсонской области. Оккупационный режим продолжает восстанавливать советские системы вооружения для использования их в войне против украинского народа. Мы фиксируем, что склады с техникой пустеют значительными темпами. - сообщают партизаны в своем ТГ-канале.

"Атеш" также подчеркнул, что партизаны работают над увеличением российских потерь, - в этом помогают сами российские военные, говорится в ТГ-канале партизанского движения.

Напомним

В ходе ночной атаки 30 апреля по территории аэродрома оккупантов в Джанкое была уничтожена российская техника ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие спутниковые снимки.