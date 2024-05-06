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Окупанти в Криму посилюють незаконні мобілізаційні заходи, працюють мобільні мобілізаційні бригади

Окупанти в Криму посилюють незаконні мобілізаційні заходи, працюють мобільні мобілізаційні бригади

Київ • УНН

 • 25640 перегляди

В окупованому Криму, зокрема в Севастополі, російські окупанти посилюють незаконну мобілізаційну діяльність, розгортаючи мобільні вербувальні бригади в громадських місцях, наприклад, біля торгових центрів, щоб агітувати чоловіків підписувати контракти з Міністерством оборони Росії.

В окупованому Криму, зокрема у Севастополі, окупанти посилюють незаконні мобілізаційні заходи, працюють мобільні мобілізаційні бригади, що розміщуються в публічних місцях, наприклад, біля торгових центрів. Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає УНН.

Деталі

Місцеві жителі окупованого Криму повідомляють, що окупанти на території півострова посилюють незаконні мобілізаційні заходи, працюють мобільні мобілізаційні бригади, що розміщуються в публічних місцях, наприклад, біля торгових центрів. Вони агітують усіх чоловіків підписувати контракт із міноборони країни-агресорки

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в окупованому Севастополі біля входу в торгові центри "Апельсин" та "Мандарин" окупанти встановили мобільний пункт вербування на службу за контрактом.

Також у Представництві президента розповіли, що у Криму відбулися поховання щонайменше 791 солдат російської армії, 600 із них, ймовірно, були громадянами України.

Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення. Підтверджено взяття в полон щонайменше 43 військовослужбовців рф з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України

- наголосили у представництві.

Нагадаємо

Британська розвідка повідомляла, що росія планує провести призов в окупованих районах Запоріжжя вперше з моменту анексії, але вона, швидше за все, буде обмеженою з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя виїхала.

Павло Башинський

Павло Башинський

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