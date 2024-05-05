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росія планує провести призов в окупованих районах Запоріжжя вперше з моменту анексії - британська розвідка

росія планує провести призов в окупованих районах Запоріжжя вперше з моменту анексії - британська розвідка

Київ • УНН

 • 90708 перегляди

Росія планує провести призов на окупованих територіях Запорізької області вперше з моменту її незаконної анексії у вересні 2022 року, але ефект, ймовірно, буде обмеженим через те, що значна частина населення виїхала з регіону.

росія планує провести призов в окупованих районах Запоріжжя вперше з моменту анексії, але вона, швидше за все, буде обмеженою з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя виїхала. Про це пише УНН з посиланням на звіт британської розвідки, який оприлюднило Міноборони Британії.

Деталі

В указі від 17 квітня 2024 року, підписаному проросійським губернатором Запорізької області, йдеться про те, що росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для призову на військову службу в окупованих росією районах Запоріжжя. Це буде перший призов на цю тимчасово окуповану територію з моменту її незаконної анексії росією у вересні 2022 року

- йдеться у звіті.

Зазначається, що ймовірно, росія розглядає цей захід як спосіб задовольнити потребу російських Збройних сил у додатковому персоналі для підтримки своїх військових зусиль.

У розвідці зазначають, що дія наказу, швидше за все, буде обмеженою з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя виїхала.

Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запоріжжя під контролем росії, залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них складається з етнічних росіян, яким пропонують роботу в місті. Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях з примусу населення прийняти російське управління. Це також узгоджується зі спробами гарантувати, що жителі мають паспорти рф та голосують на останніх виборах президента росії. кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації тимчасово окупованих територій України

- додається у звіті.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі Запорізької області в травні розпочинається мобілізація. Окупаційним районним адміністраціям наказали передати до воєнкомату всі дані про підприємства для проведення мобілізаційних заходів до 15 квітня.

Також голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що після завершення "виборів" путіна, російська окупаційна адміністрація ТОТ Запоріжжя збирається залучити максимальну кількість мешканців для строкової служби у зс рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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