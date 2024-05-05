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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка

россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка

Киев  •  УНН

5 мая 2024, 09:37  •  6768 просмотра

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Россия планирует провести призыв на оккупированных территориях Запорожской области впервые с момента ее незаконной аннексии в сентябре 2022 года, но эффект, вероятно, будет ограниченным из-за того, что значительная часть населения выехала из региона.

россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии, но он, скорее всего, будет ограниченным ввиду того, что значительная часть населения Запорожья выехала. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет британской разведки, который обнародовало Минобороны Британии.

Детали

В указе от 17 апреля 2024 года, подписанном пророссийским губернатором Запорожской области, говорится о том, что россия готовит необходимую инфраструктуру и меры для призыва на военную службу в оккупированных россией районах Запорожья. Это будет первый призыв на эту временно оккупированную территорию с момента ее незаконной аннексии Россией в сентябре 2022 года

- говорится в отчете.

Отмечается, что вероятно, россия рассматривает это мероприятие как способ удовлетворить потребность российских Вооруженных сил в дополнительном персонале для поддержки своих военных усилий.

В разведке отмечают, что действие приказа, скорее всего, будет ограниченным ввиду того, что значительная часть населения Запорожья выехала.

Например, в Мелитополе, крупнейшем городе Запорожья под контролем России, осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них состоит из этнических русских, которым предлагают работу в городе. Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях по принуждению населения принять российское управление. Это также согласуется с попытками гарантировать, что жители имеют паспорта рф и голосуют на последних выборах президента России. кремль продолжает проводить неустанную политику русификации временно оккупированных территорий Украины

- прилагается в отчете.

Напомним,

Во временно оккупированном Мариуполе Запорожской области в мае начинается мобилизация. Оккупационным районным администрациям приказали передать в военкомат все данные о предприятиях для проведения мобилизационных мероприятий до 15 апреля.

Также председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что после завершения "выборов" путина, российская оккупационная администрация ВОТ Запорожья собирается привлечь максимальное количество жителей для срочной службы в ВС рф.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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