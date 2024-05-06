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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады
В оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, российские оккупанты усиливают незаконную мобилизационную деятельность, разворачивая мобильные вербовочные бригады в общественных местах, например, возле торговых центров, чтобы агитировать мужчин подписывать контракты с Министерством обороны России.
Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"
Президент Франции Макрон заявил президенту Китая Си, что координация по "кризисам" в Украине и на Ближнем Востоке имеет решающее значение, также выступая за сбалансированные китайско-европейские торговые отношения и диалог на фоне международной ситуации.
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Покушение на и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.
Депутаты Европарламента зарабатывают миллионы в компаниях параллельно с политической деятельностью - Transparency International
Некоторые члены Европарламента подрабатывают "на стороне", работая по совместительству в частных компаниях, что вызывает беспокойство относительно потенциального конфликта интересов и влияния на формирование политики ЕС.
Британская разведка: чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек
Британская разведка оценила деятельность чеченских подразделений во время войны рф против Украины.
Призывал украинских детей и молодежь к службе в вооруженных силах врага: сообщено о подозрении директору "кримпатриотцентра"
СБУ сообщила о подозрении директору "кримпатриотцентра" за вербовку украинских детей и молодежи к службе в российских вооруженных силах против Украины.
Министр энергетики Галущенко: возможный запуск ЗАЭС россией - это абсурд
На оккупированной Россией Запорожской АЭС не хватает лицензированного персонала для возобновления работы, указывает министр.
В кремле заявили, что ядерные учения рф являются ответом на заявления Запада о введении войск в Украину
россия планирует провести тактические учения с использованием ядерного оружия в ответ на заявления Запада о возможном вводе войск в Украину.
В россии объявили в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Хомчака
россия объявила в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Ранее пропагандисты объявили в розыск ряд бывших министров, пятого президента Украины и действующего главу государства Владимира Зеленского.
В Киеве саперы обезвредили боевую часть новейшей ракеты россиян Х-69
В Киеве саперы обезвредили боеголовку новейшей российской высокоточной ракеты Х-69, которую обнаружил местный житель в Голосеевском районе.