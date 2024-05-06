Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

В оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, оккупанты усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады, которые размещаются в публичных местах, например, возле торговых центров. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает УНН.

Детали

Местные жители оккупированного Крыма сообщают, что оккупанты на территории полуострова усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады, которые размещаются в публичных местах, например, возле торговых центров. Они агитируют всех мужчин подписывать контракт с минобороны страны-агрессора - говорится в сообщении.

Отмечается, что в оккупированном Севастополе у входа в торговые центры "Апельсин" и "Мандарин" оккупанты установили мобильный пункт вербовки на службу по контракту.

Также в Представительстве президента рассказали, что в Крыму состоялись захоронения по меньшей мере 791 солдат российской армии, 600 из них, вероятно, были гражданами Украины.

Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения. Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 43 военнослужащих рф из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины - отметили в представительстве.

Напомним

Британская разведка сообщала, что россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии, но он, скорее всего, будет ограниченным ввиду того, что значительная часть населения Запорожья выехала.