Поскольку россияне так и не получили поддержки среди местного населения в оккупированном Крыму, рф усиливает репрессии на полуострове, чтобы противодействовать партизанам. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Сопротивлении говорят, что россия не контролирует захваченные территории и остается для населения оккупантом, поэтому россияне вынуждены усиливать репрессивный аппарат.

Оккупанты завозят на полуостров Крым дополнительные отряды ФСБ чтобы ловить информаторов Сил Обороны и уменьшить количество утечки данных. На полуострове усилены проверки телефонов и участились случаи допросов местного населения - объяснили в ЦНС.

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Несмотря на это в Центре нацсопротивления отмечают, что местные не воспринимают оккупантов и ожидают освобождения родного края. Поэтому успешные удары по военным объектам ВС РФ будут продолжаться и ATACMS не завершатся никогда.

Напомним,

В оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, оккупанты усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады, которые размещаются в публичных местах, например, возле торговых центров.