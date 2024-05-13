Для защиты от украинских дронов: россияне установили боновые заграждения через Севастопольскую бухту

В попытках спасти собственный флот от украинских дронов-камикадзе россияне установили боновые заграждения через Севастопольскую бухту. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Местные жители сообщают, что оккупационные власти полуострова установили боновые заграждения через Севастопольскую бухту.

Место расположения заграждений показано красной линией на карте.

Отмечается, что в дополнение к этому оккупационные войска на днях установили 5 (пять) линий ограждений установлено между молами на входе в Севастопольскую бухту.

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Дополнение

Кроме заграждений на фото можно заметить балкер, на который оккупанты грузят украденное украинское зерно.

Напомним

На прошлой неделе, украинский морской ударный беспилотник уничтожил катер российских оккупантов во время успешной операции в Узкой бухте в оккупированном Крыму.