Лукашевич про останні модернізації "Морських Малюків": дальність дії понад 950 км та нові потужні боєголовки

Українські морські дрони, що топлять російські військові кораблі, стали більш смертоносними. Їх озброїли боєголовками більшого розміру та збільшили дальність дії ураження цілей. Про це пише видання Business Insider із посиланням на бригадного генерала військової контррозвідки СБУ Івана Лукашевича, передає УНН.

У 2024 році ми маємо зовсім інші параметри для безпілотників. …Особливо в порівнянні з тими, які ми вперше випробували в жовтні 2022 року для атаки російських військових кораблів у Севастопольській бухті.