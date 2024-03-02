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Лукашевич про останні модернізації "Морських Малюків": дальність дії понад 950 км та нові потужні боєголовки

Київ • УНН

 • 31084 перегляди

Українські військово-морські безпілотники, які топлять російські військові кораблі, стали більш смертоносними, оскільки вони озброєні більшими боєголовками і мають більшу дальність ураження цілей.

Лукашевич про останні модернізації "Морських Малюків": дальність дії понад 950 км та нові потужні боєголовки

Українські морські дрони, що топлять російські військові кораблі, стали більш смертоносними. Їх озброїли боєголовками більшого розміру та збільшили дальність дії ураження цілей. Про це пише видання Business Insider із посиланням на бригадного генерала військової контррозвідки СБУ Івана Лукашевича, передає УНН.

У 2024 році ми маємо зовсім інші параметри для безпілотників. …Особливо в порівнянні з тими, які ми вперше випробували в жовтні 2022 року для атаки російських військових кораблів у Севастопольській бухті.

– сказав Лукашевич.

Деталі

Лукашук розповів виданню, що провівши кілька операцій з безпілотними човнами військові зрозуміли в чому їх можна покращити й допрацювати.  Системи суттєво модернізували протягом війни і тепер вони "сильніші, ефективніші та смертоносніші", ніж вони були раніше.

Нині їхня дальність дії становить понад 950 км. Українські морські дрони можуть долати відстань майже вдвічі більшу, ніж відстань між Одесою та Севастополем.

Ми усвідомили недоліки в тих перших проєктах, але виробник не міг передбачити ці речі, тому що на той час у світі не було експертизи для таких високотехнічних дронів.

— сказав Іван Лукашевич.

Першою модифікацією Sea Babies, яку Лукашевич представив, було збільшення розміру боєголовки; За даними українського уряду, безпілотники здатні доставляти важку вибухівку вагою майже 1900 фунтів.

Наступним суттєвим оновленням було "поліпшення морехідних якостей", завдяки чому вони могли плавати на хвилях майже п’ять футів.

11 російських кораблів вразили морські дрони Sea Baby - Малюк25.02.24, 17:41 • 25143 перегляди

Третє покращення полягало в тому, щоб "Морські малюки" могли долати вдвічі більшу відстань, ніж між Одесою, портовим містом на півдні України, та Севастополем на південно-західному узбережжі Криму.

По прямій лінії через Чорне море між двома містами приблизно 190 миль. Зараз безпілотники мають радіус дії понад 600 миль, що забезпечує набагато більше російських цілей. 

– зауважили у виданні.

Україна також "хотіла зробити їх багаторазовими, щоб вони були і дешевшими, і ефективнішими", – додав Лукашевич.мор

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Тетяна Салганік

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