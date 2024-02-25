11 російських кораблів вразили морські дрони Sea Baby - Малюк

Завдяки морському надводному дрону Sea Baby вдалося вразити 11 ворожих кораблів. Частину кораблів вдалося знищити, частину пошкодити, але вони досі перебувають на ремонті в доках. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.

Один із них Sea Baby - це наш флагман. Багатоцільова платформа, і наразі ми його використовуємо не лише в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування та інших заходів. Ну і морський надводний дрон типу "Мамай". Відповідні відпрацювання за допомогою Sea Baby це 11 ворожих кораблів. Частина з них фактично узгоджена безповоротно, частина з них перебуває на ремонті в російських доках і не за один, і не два роки зможуть повернутися до того, щоб вийти в море,