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11 російських кораблів вразили морські дрони Sea Baby - Малюк

Київ • УНН

 • 25143 перегляди

Українські надводні дрони Служби безпеки України Sea Baby вже відпрацювали по 11 ворожих кораблях.

11 російських кораблів вразили морські дрони Sea Baby - Малюк

Завдяки морському надводному дрону Sea Baby вдалося вразити 11 ворожих кораблів. Частину кораблів вдалося знищити, частину пошкодити, але вони досі перебувають на ремонті в доках. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.

Один із них Sea Baby - це наш флагман. Багатоцільова платформа, і наразі ми його використовуємо не лише в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування та інших заходів. Ну і морський надводний дрон типу "Мамай". Відповідні відпрацювання за допомогою Sea Baby це 11 ворожих кораблів. Частина з них фактично узгоджена безповоротно, частина з них перебуває на ремонті в російських доках і не за один, і не два роки зможуть повернутися до того, щоб вийти в море,

- сказав Малюк.

Деталі

Також за допомогою морських дронів вдалося успішно вразити Кримський міст.

Відбулось це 28 липня минулого року. По суті спрацювали по залізничому й автомобільному сполученню. Ви маєте розуміти, що Кримський міст не відновлений ворогом повноцінно і наразі він не використовується для переміщення зброї. Це все вони тягнуть коштом поромних переправ,

- додав Малюк.

Нагадаємо

За рік своєї роботи СБУ провела низку успішних операцій, зокрема двічі підірвала Кримський міст, уразила 8 російських кораблів, та ліквідувала десятки воєнних злочинців, таких як ілля ківа та владлен татарський.

Павло Башинський

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