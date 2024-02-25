11 російських кораблів вразили морські дрони Sea Baby - Малюк
Київ • УНН
Українські надводні дрони Служби безпеки України Sea Baby вже відпрацювали по 11 ворожих кораблях.
Завдяки морському надводному дрону Sea Baby вдалося вразити 11 ворожих кораблів. Частину кораблів вдалося знищити, частину пошкодити, але вони досі перебувають на ремонті в доках. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.
Один із них Sea Baby - це наш флагман. Багатоцільова платформа, і наразі ми його використовуємо не лише в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування та інших заходів. Ну і морський надводний дрон типу "Мамай". Відповідні відпрацювання за допомогою Sea Baby це 11 ворожих кораблів. Частина з них фактично узгоджена безповоротно, частина з них перебуває на ремонті в російських доках і не за один, і не два роки зможуть повернутися до того, щоб вийти в море,
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Також за допомогою морських дронів вдалося успішно вразити Кримський міст.
Відбулось це 28 липня минулого року. По суті спрацювали по залізничому й автомобільному сполученню. Ви маєте розуміти, що Кримський міст не відновлений ворогом повноцінно і наразі він не використовується для переміщення зброї. Це все вони тягнуть коштом поромних переправ,
Нагадаємо
За рік своєї роботи СБУ провела низку успішних операцій, зокрема двічі підірвала Кримський міст, уразила 8 російських кораблів, та ліквідувала десятки воєнних злочинців, таких як ілля ківа та владлен татарський.