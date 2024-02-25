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11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш

11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 15:41  •  7659 просмотра

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Украинские надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby уже отработали по 11 вражеским кораблям.

Благодаря морскому надводному дрону Sea Baby удалось поразить 11 вражеских кораблей. Часть кораблей удалось уничтожить, часть повредить, но они до сих пор находятся на ремонте в доках. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Один из них Sea Baby - это наш флагман. Многоцелевая платформа, и сейчас мы его используем не только в режиме камикадзе, но и для дистанционного минирования и других мероприятий. Ну и морской надводный дрон типа "Мамай". Соответствующие отработки с помощью Sea Baby это 11 вражеских кораблей. Часть из них фактически согласована безвозвратно, часть из них находится на ремонте в российских доках и не за один, и не два года смогут вернуться к тому, чтобы выйти в море,

- сказал Малыш.

Детали

Также с помощью морских дронов удалось успешно поразить Крымский мост.

Произошло это 28 июля прошлого года. По сути сработали по железнодорожному и автомобильному сообщению. Вы должны понимать, что Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и сейчас он не используется для перемещения оружия. Это все они тянут за счет паромных переправ,

- добавил Малыш.

Напомним

За год своей работы СБУ провела ряд успешных операций, в частности дважды взорвала Крымский мост, поразила 8 российских кораблей, и ликвидировала десятки военных преступников, таких как илья кива и владлен татарский.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vasilii-malyukВасилий Малюк
ukrainaУкраина
11 російських кораблів вразили морські дрони Sea Baby - Малюк
11 Russian ships hit by Sea Baby maritime drones - Malyuk
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11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш

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