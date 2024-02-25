11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш

Благодаря морскому надводному дрону Sea Baby удалось поразить 11 вражеских кораблей. Часть кораблей удалось уничтожить, часть повредить, но они до сих пор находятся на ремонте в доках. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Один из них Sea Baby - это наш флагман. Многоцелевая платформа, и сейчас мы его используем не только в режиме камикадзе, но и для дистанционного минирования и других мероприятий. Ну и морской надводный дрон типа "Мамай". Соответствующие отработки с помощью Sea Baby это 11 вражеских кораблей. Часть из них фактически согласована безвозвратно, часть из них находится на ремонте в российских доках и не за один, и не два года смогут вернуться к тому, чтобы выйти в море, - сказал Малыш.

Детали

Также с помощью морских дронов удалось успешно поразить Крымский мост.

Произошло это 28 июля прошлого года. По сути сработали по железнодорожному и автомобильному сообщению. Вы должны понимать, что Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и сейчас он не используется для перемещения оружия. Это все они тянут за счет паромных переправ, - добавил Малыш.

Напомним

За год своей работы СБУ провела ряд успешных операций, в частности дважды взорвала Крымский мост, поразила 8 российских кораблей, и ликвидировала десятки военных преступников, таких как илья кива и владлен татарский.