11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш
Киев • УНН
Украинские надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby уже отработали по 11 вражеским кораблям.
Благодаря морскому надводному дрону Sea Baby удалось поразить 11 вражеских кораблей. Часть кораблей удалось уничтожить, часть повредить, но они до сих пор находятся на ремонте в доках. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.
Один из них Sea Baby - это наш флагман. Многоцелевая платформа, и сейчас мы его используем не только в режиме камикадзе, но и для дистанционного минирования и других мероприятий. Ну и морской надводный дрон типа "Мамай". Соответствующие отработки с помощью Sea Baby это 11 вражеских кораблей. Часть из них фактически согласована безвозвратно, часть из них находится на ремонте в российских доках и не за один, и не два года смогут вернуться к тому, чтобы выйти в море,
Детали
Также с помощью морских дронов удалось успешно поразить Крымский мост.
Произошло это 28 июля прошлого года. По сути сработали по железнодорожному и автомобильному сообщению. Вы должны понимать, что Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и сейчас он не используется для перемещения оружия. Это все они тянут за счет паромных переправ,
Напомним
За год своей работы СБУ провела ряд успешных операций, в частности дважды взорвала Крымский мост, поразила 8 российских кораблей, и ликвидировала десятки военных преступников, таких как илья кива и владлен татарский.
11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш
Украинские надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby уже отработали по 11 вражеским кораблям.
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