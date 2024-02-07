Рік роботи Малюка: вибухи на Кримському мосту, Sea baby та Коломойський за гратами

За рік своєї роботи СБУ провела низку успішних операцій, зокрема двічі підірвала Кримський міст, уразила 8 російських кораблів, та ліквідувала десятки воєнних злочинців, таких як Ілля Ківа та Владлен Татарський, повідомляє УНН.

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Сьогодні рівно як головою Службу безпеки України став Василь Малюк, якого на посаду призначила Верховна Рада 7 лютого 2023 року.

За 12 місяців СБУ провела такі успішні операції:

двічі підірвала Кримський міст;

унікальні морські дрони СБУ «Sea baby» та «Мамай» підбили 8 російських кораблів. Це допомогло зняти морську блокаду рф та змінити розклад сил у Чорному морі;



бійці СБУ підірвали низку військових об’єктів, аеродроми, літак радіолокаційного виявлення А-50, комплекси ППО «Тріумф» та нафтопереробні заводи. Внаслідок атак експорт нафтопродуктів з росії вже впав на 30%;



бійці СБУ воюють у найгарячіших точках війни: знищили ворожої бронетехніки на понад $1 млрд. За «рік Малюка» СБУ утилізувала 556 танків;



квитки на концерт Кобзона отримали Ківа, Татарський та інші: СБУ ліквідувала десятки воєнних злочинців;



СБУ викрила 47 агентурних мереж рф, а московська церква більше не почуває себе вільно в Україні;



за ґратами опинився Коломойський. Нардепи Дубінський, Шуфрич, Пономарьов також чекають вироків у тюрмі.

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