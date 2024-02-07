Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой

За год своей работы СБУ провела ряд успешных операций, в частности дважды взорвала Крымский мост, поразила 8 российских кораблей, и ликвидировала десятки военных преступников, таких как Илья Кива и Владлен Татарский, сообщает УНН.

Детали

Сегодня ровно как главой Службу безопасности Украины стал Василий Малюк, которого на должность назначила Верховная Рада 7 февраля 2023 года.

За 12 месяцев СБУ провела такие успешные операции:

дважды взорвала Крымский мост;

уникальные морские дроны СБУ "Sea baby" и "Мамай" подбили 8 российских кораблей. Это помогло снять морскую блокаду РФ и изменить расклад сил в Черном море;



бойцы СБУ взорвали ряд военных объектов, аэродромы, самолет радиолокационного обнаружения А-50, комплексы ПВО "Триумф" и нефтеперерабатывающие заводы. В результате атак экспорт нефтепродуктов из России уже упал на 30%;



бойцы СБУ воюют в самых горячих точках войны: уничтожили вражеской бронетехники на более чем $1 млрд. За "год Малыша" СБУ утилизировала 556 танков;



билеты на концерт Кобзона получили Кива, Татарский и другие: СБУ ликвидировала десятки военных преступников;



СБУ разоблачила 47 агентурных сетей рф, а московская церковь больше не чувствует себя свободно в Украине;



за решеткой оказался Коломойский. Нардепы Дубинский, Шуфрич, Пономарев также ждут приговоров в тюрьме.

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