Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  28746 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  71051 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  136288 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  192324 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  215129 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  211029 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  240959 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  249034 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  205698 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188980 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой

В течение первого года работы под руководством Василия Малюка СБУ провела успешные операции, в частности дважды взорвала Крымский мост, потопила 8 российских кораблей и ликвидировала таких военных преступников, как Илья Кива и Владлен Татарский.

Война •   •  15012 просмотра
Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой

Пытался переплыть Тису: в Румынии нашли тело погибшего украинца

Тело погибшего мужчины нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга" на берегу реки Прут.

Криминал и ЧП •   •  11477 просмотра
Пытался переплыть Тису: в Румынии нашли тело погибшего украинца

МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

МУС блокирует попытку Украины создать специализированный международный трибунал для суда над российскими лидерами за преступления, совершенные на территории Украины.

Война •   •  17088 просмотра
МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

Индия может продлить действие 20% экспортной пошлины на пропаренный рис, чтобы снизить продовольственную инфляцию в преддверии национальных выборов.

Экономика •   •  12825 просмотра
Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

Высокий представитель ЕС заявил, что ЕС предоставит Украине всю необходимую поддержку как можно быстрее, в том числе более 1 миллиона боеприпасов до конца года.

Война •   •  15354 просмотра
ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

Итальянские фермеры протестуют в Риме с тракторами, требуя ужесточения регулирования импорта. Аграрии указывают, что за прошлый год их прибыль упала на 70% из-за роста стоимости технических средств и расходов, связанных с машинами.

Общество •   •  18152 просмотра
В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель

По словам Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам, Европейский союз планирует передать 1 145 000 снарядов украинским войскам до конца 2022 года.

Война •   •  16419 просмотра
До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель

Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.

Общество •   •  12088 просмотра
Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился со своим молдавским коллегой Адрианом Эфросом, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции, организованной преступности и безопасности границ, особенно вдоль границы с Приднестровьем.

Политика •   •  11676 просмотра
Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свой четвертый визит на Запорожскую АЭС, где он оценил соблюдение принципов безопасности МАГАТЭ, а также состояние систем энергоснабжения, охлаждения и уровень персонала на станции.

Война •   •  13182 просмотра
Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС