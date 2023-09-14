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СБУ та ВМС "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" біля Євпаторії

СБУ та ВМС "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" біля Євпаторії

Київ • УНН

 • 3395030 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. дол. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.

Цитата

«Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. дол. США», - повідомили джерела.

Як повідомляють наші джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун».

«Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф», - зазначили джерела.

Як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, «бавовна палала і буде палати». Джерела у Службі безпеки говорять, що росіян у Криму очікують нові сюрпризи.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у селі Уютне - у тому районі, де розтатова військова частина росіян.

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