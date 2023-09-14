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СБУ и ВМС "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" возле Евпатории

Киев • УНН

 • 3395028 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Военная контрразведка СБУ и ВМС Украины ночью повели уникальную спецоперацию возле Евпатории - «отминусовали» российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд. долл. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.

Цитата

«Сегодня ночью военная контрразведка СБУ и ВМС Украины повели уникальную спецоперацию возле Евпатории - «отминусовали» российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд. долл. США», - сообщили источники.

Как сообщают наши источники, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты «Нептун».

«Сначала беспилотники СБУ поразили «глаза» комплекса — радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами «Нептун» ударили по пусковым комплексам С300/400 «Триумф», - отметили источники.

Как ранее подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, «хлопок пылал и будет пылать». Источники в Службе безопасности говорят, что россиян в Крыму ожидают новые сюрпризы.

Дополнение

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в селе Уютное - в том районе, где расположена воинская часть россиян.

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