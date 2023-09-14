Вибух у Євпаторії: у районі вибуху розташована військова частина рф - ЗМІ

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"По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Як розповіли Суспільному Крим місцеві жителі, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Водночас росЗМІ пишуть про перекритання руху на Кримському мосту.

Нагадаємо

У тимчасово окупованій Євпаторії було чутно вибухи. Зазначається, що безпілотники атакували тимчасово окуповану Євпаторію та були нібито збиті силами ППО росії. Однак є і влучання, дим від якого видно з різних частин міста.