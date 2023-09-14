У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Деталі

Зазначається, що безпілотники атакували тимчасово окуповану Євпаторію та були нібито збиті силами ППО росії. Однак є і влучання, дим від якого видно з різних частин міста.

Доповнення

У середу вночі зазнав ударів судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті.