Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Детали

Отмечается, что беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию и были якобы сбиты силами ПВО России. Однако есть и попадания, дым от которого видно из разных частей города.

Дополнение

В среду ночью подвергся ударам судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате — получили повреждения два корабля, находящихся на ремонте.