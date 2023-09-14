Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во временно оккупированной Евпатории были слышны взрывы. Об этом пишут местные телеграмм-каналы, передает УНН.
Детали
Отмечается, что беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию и были якобы сбиты силами ПВО России. Однако есть и попадания, дым от которого видно из разных частей города.
Дополнение
В среду ночью подвергся ударам судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате — получили повреждения два корабля, находящихся на ремонте.