Взрыв в Евпатории: в районе взрыва расположена военная часть рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Предварительно известно, что взрывы прогремели в селе Уютное - в том районе, где находится военная часть россиян. Об этом пишет Суспильне, передает УНН.
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"По улицам ездят машины скорой помощи и спасателей. Как рассказали Суспильному Крим местные жители, в том районе, где был взрыв, размещена воинская часть №85683", - говорится в сообщении.
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В то же время росСМИ пишут о перекрытии движения на Крымском мосту.
Напомним
Во временно оккупированной Евпатории были слышны взрывы. Отмечается, что беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию и были якобы сбиты силами ПВО россии. Однако есть и попадания, дым от которого видно из разных частей города.