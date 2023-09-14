Взрыв в Евпатории: в районе взрыва расположена военная часть рф - СМИ

Цитата

"По улицам ездят машины скорой помощи и спасателей. Как рассказали Суспильному Крим местные жители, в том районе, где был взрыв, размещена воинская часть №85683", - говорится в сообщении.

Дополнение

В то же время росСМИ пишут о перекрытии движения на Крымском мосту.

Напомним

Во временно оккупированной Евпатории были слышны взрывы. Отмечается, что беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию и были якобы сбиты силами ПВО россии. Однако есть и попадания, дым от которого видно из разных частей города.