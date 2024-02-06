ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале
Киев • УНН
Рада проголосовала за вызов главы СБУ Василия Малюка для отчета о слежке СБУ за журналистами Bihus.info.
Верховная Рада проголосовала за вызов на доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка после того, как стало известно, что сотрудники спецслужбы следили за журналистами Bihus.info. Об этом сообщили народные депутаты, передает УНН.
Детали
"Только что Рада проголосовала за то, чтобы вызвать докладывать главу СБУ Василия Малюка", - написал нардеп Гончаренко.
Нардеп Железняк сообщил, что Малюка вызовут после того, как стало известно, что сотрудники спецслужбы следили за журналистами Bihus.info.
Он добавил, что соответствующее решение поддержали 159 народных депутатов, добавив фото голосования по фракциям.
Напомним
Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где члены команды Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.
Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.
Впоследствии СБУ начала устанавливать обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки и провела обыск в комплексе, где велась слежка за членами команды Bihus.Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи.
Вчера журналисты "BIHUS Info" показали лица тех, кто следил за их работниками в загородном комплексе. Расследователи убеждены, что за ними следили работники СБУ, которые должны заниматься вопросами защиты нашей государственности, а не поиском компроматов на независимые медиа.
СБУ отрицала нацеленность на журналистов и утверждала, что расследует дело наркодилеров, связанных с работниками BIHUS Info.
ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале
Рада проголосовала за вызов главы СБУ Василия Малюка для отчета о слежке СБУ за журналистами Bihus. info.
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