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ВР проголосувала за виклик Малюка через ситуацію з Bihus: його чекають у залі

ВР проголосувала за виклик Малюка через ситуацію з Bihus: його чекають у залі

Київ • УНН

 • 87344 перегляди

Рада проголосувала за виклик голови СБУ Василя Малюка для звіту про стеження СБУ за журналістами Bihus.info.

Верховна Рада проголосувала за виклик на доповідь голову Служби безпеки України Василя Малюка після того, як стало відомо, що співробітники спецслужби стежили за журналістами Bihus.info. Про це повідомили народні депутати, передає УНН.

Деталі

"Щойно Рада проголосувала за те, щоб викликати доповідати голову СБУ Василя Малюка", - написав нардеп Гончаренко.

Нардеп Железняк повідомив, що Малюка викличуть після того, як стало відомо, що співробітники спецслужби стежили за журналістами Bihus.info.

Він додав, що відповідне рішення підтримали 159 народних депутатів, додавши фото голосування по фракціям.

Нагадаємо

Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де члени команди Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео, повідомив що на відео не журналісти, а оператори та запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни.

Згодом СБУ почала встановлювати обставини незаконного прослуховування та відеозйомки та провела обшук у комплексі, де велося стеження за членами команди Bihus.Info, вилучивши жорсткі диски та відеозаписи.

Вчора журналісти "BIHUS Info" показали обличчя тих хто слідкував за їхніми працівниками у заміському комплексі. Розслідувачі переконані, що за ними слідкували працівники СБУ, які мали б займатися питаннями захисту нашої державності, а не пошуком компроматів на незалежні медіа.

СБУ заперечувала націленість на журналістів і стверджувала, що розслідує справу наркодилерів, пов'язаних з працівниками BIHUS Info.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
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