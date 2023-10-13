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СБУ разом з ВМСУ атакували ракетоносій "Буян" та корабель "Павєл Державин" - джерела

СБУ разом з ВМСУ атакували ракетоносій "Буян" та корабель "Павєл Державин" - джерела

Київ • УНН

 • 557523 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. СБУ разом з ВМСУ атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павєл Державин» завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.

Наші джерела в СБУ підтверджують, що сьогоднішня атака на ракетоносій «Буян» та позавчорашній підрив «Державина» - справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України. Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені «Морськими малюками» з експериментальним озброєнням.

Цтата

«Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну «Алроса», який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет «Буян» повторити «подвиг» «Алроси» не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням «Морських малюків». СБУ попереджає москолоту – не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту», - зазначає один з організаторів спецоперації.

Доповнення

Сьогодні у Чорному морі під час рейду Севастополя пролунав вибух на кораблі проекту 21631 "Буян-М". Telegram-канали уточнюють, що малий ракетний корабель є носієм крилатих ракет "Калібр".

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що російський патрульний корабель «Павєл Державин» був пошкоджений напередодні поблизу Севастополя.

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