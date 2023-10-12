Поблизу Севастополя був пошкоджений російський корабель "Павєл Дєржавин" - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російський патрульний корабель «Павєл Державин» був пошкоджений напередодні поблизу Севастополя. Інформацію підтвердив у коментарі Радіо Свобода речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє УНН.
Цитата
«Підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є», - заявив речник ВМС.
Плетенчук уточнив, що «Павел Державин» є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою:
«Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель»
Раніше
Telegram - канал «Кримський вітер», повідомляв, що поблизу Севастополя з невідомих причин вибухнув патрульний корабель «Павєл Дєржавин» проєкту 22160 типу " Василий Биков ". За їх даними, Корабель міг підірватися на міні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія й далі вивозить морем вкрадене українське зерно - ЗМІ