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Поблизу Севастополя був пошкоджений російський корабель "Павєл Дєржавин" - ВМС

Поблизу Севастополя був пошкоджений російський корабель "Павєл Дєржавин" - ВМС

Київ • УНН

 • 425443 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російський патрульний корабель «Павєл Державин» був пошкоджений напередодні поблизу Севастополя. Інформацію підтвердив у коментарі Радіо Свобода речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє УНН.

Цитата

«Підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є», - заявив речник ВМС.

Плетенчук уточнив, що «Павел Державин» є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою:

«Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель»

Раніше

Telegram - канал «Кримський вітер», повідомляв, що поблизу Севастополя з невідомих причин вибухнув патрульний корабель «Павєл Дєржавин» проєкту 22160 типу " Василий Биков ". За їх даними, Корабель міг підірватися на міні.

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