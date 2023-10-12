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Вблизи Севастополя был поврежден российский корабль "Павел Державин" - ВМС

Вблизи Севастополя был поврежден российский корабль "Павел Державин" - ВМС

Киев • УНН

 • 425442 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Российский патрульный корабль «Павел Державин» был поврежден накануне вблизи Севастополя. Информацию подтвердил в комментарии Радио Свобода представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает УНН.

Цитата

«Подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждения. Я не могу вам предоставить никакой информации относительно обстоятельств этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть», - заявил представитель ВМС.

Плетенчук уточнил, что «Павел Державин» является кораблем российского флота, хотя ранее украинский флот имел корабль с таким же названием:

«Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль»

Ранее

Telegram-канал «Крымский ветер», сообщал, что вблизи Севастополя по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 типа "Василий Быков". По их данным, корабль мог подорваться на мине.

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