СБУ вместе с ВМСУ атаковали ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. СБУ вместе с ВМСУ атаковали носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин» благодаря экспериментальному вооружению морских дронов. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.
Наши источники в СБУ подтверждают, что сегодняшняя атака на ракетоноситель «Буян» и позавчерашний подрыв «Державина» - дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины. Деталей пока не раскрывают, но добавляют, что оба судна были поражены «Морскими малышами» с экспериментальным вооружением.
Цитата
«После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подводной лодке «Алроса», которая пока что сумела уйти от наших разработок. Носитель крылатых ракет «Буян» повторить «подвиг» «Алросы» не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением «Морских малышей». СБУ предупреждает москолоту – не надо ходить украинскими водами, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота», - отмечает один из организаторов спецоперации.
Дополнение
Сегодня в Черном море во время рейда Севастополя прогремел взрыв на корабле проекта 21631 "Буян-М". Telegram-каналы уточняют, что малый ракетный корабль является носителем крылатых ракет "Калибр".
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что российский патрульный корабль «Павел Державин» был поврежден накануне вблизи Севастополя.