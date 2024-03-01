Дрони використовують всюди, українцям надважливо ними вміти користуватися – Федоров
Київ • УНН
Професійно-технічні училища у 7 областях України запровадять нову навчальну програму "Оператор цивільних дронів", щоб навчити учнів керувати дронами, які все частіше використовуються у сільському господарстві, рятувальних операціях та для документування війни.
В профтехах семи українських областей запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів", - там можна буде вивчитись на оператора. Для практичного навчання та підготувки викладачів, при підтримці ЄС, вже закуплені дрони.
Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, передає УНН.
Цього року в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.
Посадовець зазначив, що у навчальних закладах запровадять навчальну програму - "Оператор цивільних дронів": завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів. Апарати будуть в нагоді при навчанні учнів в рамках цієї програми.
Крім того, у планах ще більше розширити мережу профтехів; затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії.
Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.
Доповнення
За словами міністра, реформа профтехосвіти триває: нещодавно 200+ закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів, які так потрібні країні.
Нагадаємо
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, цього року Україна планує виготовити понад 1 мільйон безпілотників FPV для своїх Збройних Сил.
Також УНН повідомляв, що в Україні з грудня можна продавати свої автомобілі через додаток Дія.
У мобільний застосунок "Дія" хочуть додати помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Про це заявив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.