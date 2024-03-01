Українці можуть продавати авто через Дію - Федоров
Київ • УНН
В Україні з грудня можна продавати свої автомобілі через додаток Дія.
Українці мають можливість продавати свої автомобілі через Дію. Про це повідомляє Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Реєстр транспортних засобів, який доступний через Дію, забезпечує швидку та надійну перевірку автомобілів за допомогою баз даних та реєстрів.
Система оперативно виявляє автомобілі, які перебувають у розшуку, вкрадені або арештовані. Крім того, вона блокує спроби продажу автомобіля, якщо продавець перебуває в розшуку або використовує підроблені документи.
Додамо
Хоча послуга була запущена наприкінці грудня, українці вже встигли скористатися нею понад 22 тисячі разів.
До ВР подали законопроєкт, що дозволить розмитнення авто через Дію — Федоров04.01.24, 19:37 • 124109 переглядiв