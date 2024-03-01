Украинцы могут продавать авто через Дію - Федоров

Украинцы имеют возможность продавать свои автомобили через Дію. Об этом сообщает Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Реестр транспортных средств, который доступен через Дію, обеспечивает быструю и надежную проверку автомобилей с помощью баз данных и реестров.

Система оперативно выявляет автомобили, которые находятся в розыске, украдены или арестованы. Кроме того, она блокирует попытки продажи автомобиля, если продавец находится в розыске или использует поддельные документы.

Добавим

Хотя услуга была запущена в конце декабря, украинцы уже успели воспользоваться ею более 22 тысяч раз.

В ВР подали законопроект, который позволит растаможку авто через Дію - Федоров