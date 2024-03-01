Украинцы могут продавать авто через Дію - Федоров
Киев • УНН
В Украине с декабря можно продавать свои автомобили через приложение Дія.
Украинцы имеют возможность продавать свои автомобили через Дію. Об этом сообщает Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Реестр транспортных средств, который доступен через Дію, обеспечивает быструю и надежную проверку автомобилей с помощью баз данных и реестров.
Система оперативно выявляет автомобили, которые находятся в розыске, украдены или арестованы. Кроме того, она блокирует попытки продажи автомобиля, если продавец находится в розыске или использует поддельные документы.
Добавим
Хотя услуга была запущена в конце декабря, украинцы уже успели воспользоваться ею более 22 тысяч раз.
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Украинцы могут продавать авто через Дію - Федоров
В Украине с декабря можно продавать свои автомобили через приложение Дія.
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