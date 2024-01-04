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До ВР подали законопроєкт, що дозволить розмитнення авто через Дію — Федоров

До ВР подали законопроєкт, що дозволить розмитнення авто через Дію — Федоров

Київ • УНН

 • 124109 перегляди

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про електронне розмитнення вживаних автомобілів через систему "Дія" для зменшення корупції та пришвидшення процесу.

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, що дозволить проводити розмитнення вживаних автівок через цифровий додаток "Дія". Про те, як пропонують це здійснювати розповів Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Народні депутати передали на розгляд Верховній Раді проєкт закону № 10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у Дію. Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія, бізнес — через портал Дія.

– обіцяє Михайло Федоров.

Деталі

Міністр цифрової трансформації покроково пояснив, які саме зміни можуть впровадити із ухваленням цього законопроєкту, та чим цей документ відрізняється від попереднього, що реєстрували раніше.

За словами міністра, нині на процедуру визначення митної вартості впливає людський фактор. Багато в чому вартість залежить безпосередньо від митного інспектора. Тож за відсутності чітких критеріїв є можливості для зловживання як з боку посадових осіб митниці, так і з боку декларантів, які часто вносять меншу вартість машини, щоб зменшити митний платіж, тобто фактично зменшують надходження до бюджету.

У новому законопроєкті розмитнення через Дію пропонують створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів. Базу згідно із задумом Федорова сформує Мінцифра на основі даних Митниці.

У новій системі буде вказана митна вартість нових легкових автомобілів, шо проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. Дія навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом. Що пропонували в попередньому законопроєкті.

– обіцяє Федоров.

Міністр пояснив також, що попередня концепція законопроєкту будувалася на визначенні митних платежів виключно з технічних характеристик авто — без митної вартості. Тому її не підтримали нардепи.

Федоров закликав нардепів підтримати законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії"21.12.23, 14:52 • 50170 переглядiв

Зараз вони знайшли можливість дотриматися ключових міжнародних норм і водночас прибрати людський фактор при визначенні митної вартості авто через автоматизацію цього процесу.

Детальний алгоритм розмитнення через Дію — на інфографіці.

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Після ухвалення цього законопроєкту українці матимуть змогу подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі Дія.

Федоров переконаний, що така цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. А головне — повністю внеможливить будь-які корупційні схеми на митниці.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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