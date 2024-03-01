Дроны используют везде, украинцам сверхважно ими уметь пользоваться - Федоров

В профтехах семи украинских областей введут новую учебную программу - "Оператор гражданских дронов", - там можно будет выучиться на оператора. Для практического обучения и подготовки преподавателей, при поддержке ЕС, уже закуплены дроны.

Об этом сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, передает УНН.

В этом году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов. - говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что в учебных заведениях введут учебную программу - "Оператор гражданских дронов": благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей. Аппараты пригодятся при обучении учащихся в рамках этой программы.

Кроме того, в планах еще больше расширить сеть профтехов; утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии.

Уметь управлять гражданским дроном - сверхважно для Украины сегодня. Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны. - подчеркнул Михаил Федоров в своем Facebook.

Дополнение

По словам министра, реформа профтехобразования продолжается: недавно 200+ заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов, которые так нужны стране.

Напомним,

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в этом году Украина планирует изготовить более 1 миллиона беспилотников FPV для своих Вооруженных Сил.

Также УНН сообщал, что в Украине с декабря можно продавать свои автомобилии через приложение Дія.

В мобильное приложение "Дія" хотят добавить помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.