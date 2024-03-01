Україна цього року планує виготовити понад один мільйон FPV-дронів для ЗСУ: Камишін розповів деталі
Київ • УНН
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, цього року Україна планує виготовити понад 1 мільйон безпілотників FPV для своїх Збройних Сил.
Цього року українські підприємства планують виготовити більше ніж один мільйон FPV-дронів для потреб Збройних сил України. Таку мету в інтерв’ю Independent озвучив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає УНН.
Деталі
За словами Камишіна, саме вітчизняне виробництво безпілотників любих типів має велике значення та вплине на зміну співвідношення сил у війні на користь України.
"Внутрішнє виробництво має вирішальне значення. Цього року ми можемо виготовити понад мільйон дронів з видом від першої особи (FPV), а також тисячі дронів, які зможуть пролітати понад 1000 км, досягаючи нафтопереробних заводів у росії. Це змінює правила гри. Наші оборонні технології справді круті", - розповів Камишін.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що фахівці КНДІСЕ постійно долучаються до тестувань нових зразків української зброї.
За його словами, в Україні, нині є більше 100 розробників безпілотних літальних апаратів. Головне завдання експертів після тестувань, визначити, що треба покращити в конструкції, аби ці безпілотники були максимально ефективними у бойових умовах.
"Наше завдання не нашкодити, а підказати, що потрібно доробити, щоб ці прилади були ефективними. Ми надаємо свої рекомендації. Можуть відрізнятися завдання і призначення для яких виробники готують свою техніку. Підрозділи ЗСУ можуть потребувати дронів для одних завдань, розвідка – інших, протиповітряна оборона – ще інших. Кожен раз є різні вимоги і вони мають бути виконані перед придбанням і використанням", - зазначив Рувін.
За 2023 рік українська оборонна промисловість виробила втричі більше, ніж за 2022 рік - Камишін25.02.24, 12:39 • 24946 переглядiв