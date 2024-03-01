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Украина в этом году планирует изготовить более одного миллиона FPV-дронов для ВСУ: Камышин рассказал детали

Украина в этом году планирует изготовить более одного миллиона FPV-дронов для ВСУ: Камышин рассказал детали

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 13:19  •  5459 просмотра

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По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в этом году Украина планирует изготовить более 1 миллиона беспилотников FPV для своих Вооруженных Сил.

В этом году украинские предприятия планируют изготовить более одного миллиона FPV-дронов для нужд Вооруженных сил Украины. Такую цель в интервью Independent озвучил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает УНН

Детали

По словам Камышина, именно отечественное производство беспилотников любых типов имеет большое значение и повлияет на изменение соотношения сил в войне в пользу Украины. 

"Внутреннее производство имеет решающее значение. В этом году мы можем изготовить более миллиона дронов с видом от первого лица (FPV), а также тысячи дронов, которые смогут пролетать более 1000 км, достигая нефтеперерабатывающих заводов в россии. Это меняет правила игры. Наши оборонные технологии действительно крутые", - рассказал Камышин.

Дополнительно 

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что специалисты КНИИСЭ постоянно приобщаются к тестированиям новых образцов украинского оружия

По его словам, в Украине, сейчас есть более 100 разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти беспилотники были максимально эффективными в боевых условиях.

"Наша задача не навредить, а подсказать, что нужно доработать, чтобы эти приборы были эффективными. Мы предоставляем свои рекомендации. Могут отличаться задачи и назначения для которых производители готовят свою технику. Подразделения ВСУ могут нуждаться в дронах для одних задач, разведка - других, противовоздушная оборона - еще других. Каждый раз есть разные требования и они должны быть выполнены перед приобретением и использованием", - отметил Рувин.

За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин25 февраля 2024, 10:39 • 22510 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ВойнаТехнологии
Україна цього року планує виготовити понад один мільйон FPV-дронів для ЗСУ: Камишін розповів деталі
Ukraine plans to produce more than one million FPV drones for the Armed Forces this year: Kamyshin gives details
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Украина в этом году планирует изготовить более одного миллиона FPV-дронов для ВСУ: Камышин рассказал детали

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в этом году Украина планирует изготовить более 1 миллиона беспилотников FPV для своих Вооруженных Сил.

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