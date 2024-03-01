Украина в этом году планирует изготовить более одного миллиона FPV-дронов для ВСУ: Камышин рассказал детали

В этом году украинские предприятия планируют изготовить более одного миллиона FPV-дронов для нужд Вооруженных сил Украины. Такую цель в интервью Independent озвучил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает УНН.

Детали

По словам Камышина, именно отечественное производство беспилотников любых типов имеет большое значение и повлияет на изменение соотношения сил в войне в пользу Украины.

"Внутреннее производство имеет решающее значение. В этом году мы можем изготовить более миллиона дронов с видом от первого лица (FPV), а также тысячи дронов, которые смогут пролетать более 1000 км, достигая нефтеперерабатывающих заводов в россии. Это меняет правила игры. Наши оборонные технологии действительно крутые", - рассказал Камышин.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что специалисты КНИИСЭ постоянно приобщаются к тестированиям новых образцов украинского оружия.

По его словам, в Украине, сейчас есть более 100 разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти беспилотники были максимально эффективными в боевых условиях.

"Наша задача не навредить, а подсказать, что нужно доработать, чтобы эти приборы были эффективными. Мы предоставляем свои рекомендации. Могут отличаться задачи и назначения для которых производители готовят свою технику. Подразделения ВСУ могут нуждаться в дронах для одних задач, разведка - других, противовоздушная оборона - еще других. Каждый раз есть разные требования и они должны быть выполнены перед приобретением и использованием", - отметил Рувин.

За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин