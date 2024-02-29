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У "Дії" з'явиться чат-бот на основі ШІ - Федоров

Київ • УНН

 • 111237 перегляди

Очільник Міністерства цифрової трансформації України оголосив про плани додати до мобільного додатку "Дія" чат-бота-помічника на основі штучного інтелекту під назвою "Надія", який допоможе швидше реагувати на запити користувачів.

У "Дії" з'явиться чат-бот на основі ШІ - Федоров

У мобільний застосунок "Дія" хочуть додати помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Про це заявив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН

Деталі 

За його словами, для впровадження такої функції хочуть використати технологічне рішення від однієї з "топових міжнародних компаній". Проте назви він не вказав.

Проте відомо, що чат-бот вирішили назвати "Надією".

Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки "Дії"

- пояснив Федоров. 

Очільник Мінцифри каже, що наразі якість відповідей ШІ-помічника влаштовує його на 80%, а втім, обіцяє — буде краще. Водночас він не задоволений швидкістю роботи ШІ - над цим теж вже працюють фахівці. 

Українці вже понад 22 мільйони разів пошерили документи через "Дію"09.02.24, 16:35 • 21524 перегляди

Доповнення

Зазначається, що Мінцифри також продовжує працювати над законодавчим полем для ШІ та інтегрувати його в освіту.

Я впевнений, що штучний інтелект — це більше про можливості. Зараз відбуваються великі зміни в кожній сфері, у кожну сферу життя він інтегрується

- підсумував Федоров. 

Нагадаємо

За два місяці українці вже 22 тисячі разів скористались функцією продажу авто у мобільному застосунку "Дія". 

Володимир Омельченко

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