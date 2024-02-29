У "Дії" з'явиться чат-бот на основі ШІ - Федоров
Київ • УНН
Очільник Міністерства цифрової трансформації України оголосив про плани додати до мобільного додатку "Дія" чат-бота-помічника на основі штучного інтелекту під назвою "Надія", який допоможе швидше реагувати на запити користувачів.
У мобільний застосунок "Дія" хочуть додати помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Про це заявив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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За його словами, для впровадження такої функції хочуть використати технологічне рішення від однієї з "топових міжнародних компаній". Проте назви він не вказав.
Проте відомо, що чат-бот вирішили назвати "Надією".
Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки "Дії"
Очільник Мінцифри каже, що наразі якість відповідей ШІ-помічника влаштовує його на 80%, а втім, обіцяє — буде краще. Водночас він не задоволений швидкістю роботи ШІ - над цим теж вже працюють фахівці.
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Зазначається, що Мінцифри також продовжує працювати над законодавчим полем для ШІ та інтегрувати його в освіту.
Я впевнений, що штучний інтелект — це більше про можливості. Зараз відбуваються великі зміни в кожній сфері, у кожну сферу життя він інтегрується
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За два місяці українці вже 22 тисячі разів скористались функцією продажу авто у мобільному застосунку "Дія".