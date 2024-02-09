Українці вже понад 22 мільйони разів пошерили документи через "Дію"
Київ • УНН
Українці скористалися функцією черги документів у додатку "Дія" понад 22 мільйони разів, щоб обмінюватися документами в цифровому вигляді для різних сервісів.
Українці вже понад 22 мільйони разів скористались функцією шеренгу документів у застосунку "Дія". Про це йдеться у Telegram-каналі застосунку, пише УНН.
Деталі
Понад 22 млн разів українці пошерили документи через Дію. Забути документи вдома не страшно. Витрачати кошти на сканування і друк, а потім писати від руки "копія вірна" не потрібно. Бо є шеринг документів через Дію
Зазначається, що шерити документи українців можуть:
- відкривають картку в банку;
- замовляють сервіси в мобільних операторів;
- отримують послуги ЦНАПах, в сервісних центрах МВС, ДРАЦСах;
- оформлюють страховку;
- заселяються в готель;
- влаштовуються на роботу;
- підтверджують дані в лікарні;
- повертають евакуйоване авто.
Головне це безпечно, адже цифрова копія передається в зашифрованому вигляді та лише з вашого дозволу
Нагадаємо
Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував, що у "Дії" невдовзі з'явиться "єМалятко для бізнесу".
Українців вже понад 22 мільйони разів пошерили документи через "Дію"