Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Украинцы уже более 22 миллионов раз воспользовались функцией шеренгу документов в приложении "Дія". Об этом говорится в Telegram-канале приложения, пишет УНН.

Детали

Более 22 млн раз украинцы потеряли документы через Дію. Забыть документы дома не страшно. Тратить средства на сканирование и печать, а потом писать от руки "копия верна" не нужно. Потому что есть шеринг документов через Дию - говорится в сообщении.

Отмечается, что шерить документы украинцев могут:

- открывают карточку в банке;

- заказывают сервисы у мобильных операторов;

- получают услуги в ЦНАПах, в сервисных центрах МВД, ГРАГСах;

- оформляют страховку;

- заселяются в отель;

- устраиваются на работу;

- подтверждают данные в больнице;

- возвращают эвакуированное авто.

Главное это безопасно, ведь цифровая копия передается в зашифрованном виде и только с вашего разрешения - отмечают в "Дії".

Напомним

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал, что в "Дії" вскоре появится "еМалятко для бизнеса".

Украинцев уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"