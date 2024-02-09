Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"
Киев • УНН
Украинцы воспользовались функцией очереди документов в приложении "Дія" более 22 миллионов раз, чтобы обмениваться документами в цифровом виде для различных сервисов.
Украинцы уже более 22 миллионов раз воспользовались функцией шеренгу документов в приложении "Дія". Об этом говорится в Telegram-канале приложения, пишет УНН.
Детали
Более 22 млн раз украинцы потеряли документы через Дію. Забыть документы дома не страшно. Тратить средства на сканирование и печать, а потом писать от руки "копия верна" не нужно. Потому что есть шеринг документов через Дию
Отмечается, что шерить документы украинцев могут:
- открывают карточку в банке;
- заказывают сервисы у мобильных операторов;
- получают услуги в ЦНАПах, в сервисных центрах МВД, ГРАГСах;
- оформляют страховку;
- заселяются в отель;
- устраиваются на работу;
- подтверждают данные в больнице;
- возвращают эвакуированное авто.
Главное это безопасно, ведь цифровая копия передается в зашифрованном виде и только с вашего разрешения
Напомним
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал, что в "Дії" вскоре появится "еМалятко для бизнеса".
Украинцев уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"
Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"
Украинцы воспользовались функцией очереди документов в приложении "Дія" более 22 миллионов раз, чтобы обмениваться документами в цифровом виде для различных сервисов.
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