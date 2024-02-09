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Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 14:35  •  9289 просмотра

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Украинцы воспользовались функцией очереди документов в приложении "Дія" более 22 миллионов раз, чтобы обмениваться документами в цифровом виде для различных сервисов.

Украинцы уже более 22 миллионов раз воспользовались функцией шеренгу документов в приложении "Дія". Об этом говорится в Telegram-канале приложения, пишет УНН.

Детали 

Более 22 млн раз украинцы потеряли документы через Дію. Забыть документы дома не страшно. Тратить средства на сканирование и печать, а потом писать от руки "копия верна" не нужно. Потому что есть шеринг документов через Дию

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что шерить документы украинцев могут: 

- открывают карточку в банке;
- заказывают сервисы у мобильных операторов;
- получают услуги в ЦНАПах, в сервисных центрах МВД, ГРАГСах;
- оформляют страховку;
- заселяются в отель;
- устраиваются на работу;
- подтверждают данные в больнице;
- возвращают эвакуированное авто. 

Главное это безопасно, ведь цифровая копия передается в зашифрованном виде и только с вашего разрешения

- отмечают в "Дії".

Напомним

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал, что в "Дії" вскоре появится "еМалятко для бизнеса".

Украинцев уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
telegramТелеграмма
Українці вже понад 22 мільйони разів пошерили документи через "Дію"
Ukrainians have already sent documents through Diia more than 22 million times
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