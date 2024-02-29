В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров

В мобильное приложение "Дія" хотят добавить помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, для внедрения такой функции хотят использовать технологическое решение от одной из "топовых международных компаний". Однако названия он не указал.

Однако известно, что чат-бот решили назвать "Надеждой".

Это будет чатбот нового поколения, который в чате будет общаться человечным языком и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки "Дії" - пояснил Федоров.

Глава Минцифры говорит, что пока качество ответов ИИ-помощника устраивает его на 80%, а впрочем, обещает - будет лучше. В то же время он не доволен скоростью работы ИИ - над этим тоже уже работают специалисты.

Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Дополнение

Отмечается, что Минцифры также продолжает работать над законодательным полем для ИИ и интегрировать его в образование.

Я уверен, что искусственный интеллект - это больше о возможностях. Сейчас происходят большие изменения в каждой сфере, в каждую сферу жизни он интегрируется - подытожил Федоров.

Напомним

За два месяца украинцы уже 22 тысячи раз воспользовались функцией продажи авто в мобильном приложении "Дія".