В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров
Киев • УНН
Глава Министерства цифровой трансформации Украины объявил о планах добавить в мобильное приложение "Дія" чат-бота-помощника на основе искусственного интеллекта под названием "Надежда", который поможет быстрее реагировать на запросы пользователей.
В мобильное приложение "Дія" хотят добавить помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По его словам, для внедрения такой функции хотят использовать технологическое решение от одной из "топовых международных компаний". Однако названия он не указал.
Однако известно, что чат-бот решили назвать "Надеждой".
Это будет чатбот нового поколения, который в чате будет общаться человечным языком и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки "Дії"
Глава Минцифры говорит, что пока качество ответов ИИ-помощника устраивает его на 80%, а впрочем, обещает - будет лучше. В то же время он не доволен скоростью работы ИИ - над этим тоже уже работают специалисты.
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Дополнение
Отмечается, что Минцифры также продолжает работать над законодательным полем для ИИ и интегрировать его в образование.
Я уверен, что искусственный интеллект - это больше о возможностях. Сейчас происходят большие изменения в каждой сфере, в каждую сферу жизни он интегрируется
Напомним
За два месяца украинцы уже 22 тысячи раз воспользовались функцией продажи авто в мобильном приложении "Дія".
В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров
Глава Министерства цифровой трансформации Украины объявил о планах добавить в мобильное приложение "Дія" чат-бота-помощника на основе искусственного интеллекта под названием "Надежда", который поможет быстрее реагировать на запросы пользователей.
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