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В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров

В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 18:16  •  20398 просмотра

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Глава Министерства цифровой трансформации Украины объявил о планах добавить в мобильное приложение "Дія" чат-бота-помощника на основе искусственного интеллекта под названием "Надежда", который поможет быстрее реагировать на запросы пользователей.

В мобильное приложение "Дія" хотят добавить помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН

Детали 

По его словам, для внедрения такой функции хотят использовать технологическое решение от одной из "топовых международных компаний". Однако названия он не указал.

Однако известно, что чат-бот решили назвать "Надеждой".

Это будет чатбот нового поколения, который в чате будет общаться человечным языком и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки "Дії"

- пояснил Федоров. 

Глава Минцифры говорит, что пока качество ответов ИИ-помощника устраивает его на 80%, а впрочем, обещает - будет лучше. В то же время он не доволен скоростью работы ИИ - над этим тоже уже работают специалисты. 

Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"9 февраля 2024, 14:35 • 18943 просмотра

Дополнение

Отмечается, что Минцифры также продолжает работать над законодательным полем для ИИ и интегрировать его в образование.

Я уверен, что искусственный интеллект - это больше о возможностях. Сейчас происходят большие изменения в каждой сфере, в каждую сферу жизни он интегрируется

- подытожил Федоров. 

Напомним

За два месяца украинцы уже 22 тысячи раз воспользовались функцией продажи авто в мобильном приложении "Дія". 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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