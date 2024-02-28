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За два місяці українці понад 20 тисяч разів скористались функцією продажу авто в "Дії"

Київ • УНН

 • 21805 перегляди

Від моменту запуску функції продажу автомобілів, тобто за трошки більше 2 місяці роботи, було перереєстровано понад 22 тисячі транспортних засобів

За два місяці українці понад 20 тисяч разів скористались функцією продажу авто в "Дії"

За два місяці українці вже 22 тисячі разів скористались функцією продажу авто у мобільному застосунку "Дія". Про це повідомляє пресцентр сервісного центру МВС, пише УНН.

Деталі 

У відомстві пояснюють, що люди все частіше змінюють підхід до купівлі-продажу автівок.

В Україні запустили купівлю-продаж автомобілів у "Дії"20.12.23, 16:10 • 33237 переглядiв

У застосунку Дія можна скористатися послугою з перереєстрації авто з 20 грудня 2023 року. Від моменту її запуску, тобто за трошки більше 2 місяці роботи, було перереєстровано понад 22 тисячі транспортних засобів. Завдяки цьому все частіше на дорогах країни ми можемо бачити транспортні засоби з серією DІ

- розповіли в сервісному центрі МВС.

Зазначається, що покупець може залишити номерний знак продавця, тоді користуватися автівкою можна одразу після того, як з’явиться свідоцтво про реєстрацію в Дії.

Або є функція - замовити новий номерний знак із серією DІ, тоді керувати автомобілем зможете лише після його отримання на Укрпошті.

Доповнення 

В сервісному центрі пояснюють, що продавець і покупець укладають договір купівлі продажу онлайн, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак отримують у зручному для них відділенні Укрпошти.

Водночас продавець авто може залишити свої номерні знаки на зберіганні в сервісному центрі МВС для подальшого свого користування на новому авто.

Українці вже понад 22 мільйони разів пошерили документи через "Дію"09.02.24, 16:35 • 21524 перегляди

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров оголосив про плани подальшої цифровізації судової системи України шляхом оновлення концепції електронного суду та додавання електронних виконавчих документів у додаток "Дія".

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