За два місяці українці понад 20 тисяч разів скористались функцією продажу авто в "Дії"

За два місяці українці вже 22 тисячі разів скористались функцією продажу авто у мобільному застосунку "Дія". Про це повідомляє пресцентр сервісного центру МВС, пише УНН.

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У відомстві пояснюють, що люди все частіше змінюють підхід до купівлі-продажу автівок.

В Україні запустили купівлю-продаж автомобілів у "Дії"

У застосунку Дія можна скористатися послугою з перереєстрації авто з 20 грудня 2023 року. Від моменту її запуску, тобто за трошки більше 2 місяці роботи, було перереєстровано понад 22 тисячі транспортних засобів. Завдяки цьому все частіше на дорогах країни ми можемо бачити транспортні засоби з серією DІ