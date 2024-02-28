За два місяці українці понад 20 тисяч разів скористались функцією продажу авто в "Дії"
Київ • УНН
Від моменту запуску функції продажу автомобілів, тобто за трошки більше 2 місяці роботи, було перереєстровано понад 22 тисячі транспортних засобів
За два місяці українці вже 22 тисячі разів скористались функцією продажу авто у мобільному застосунку "Дія". Про це повідомляє пресцентр сервісного центру МВС, пише УНН.
Деталі
У відомстві пояснюють, що люди все частіше змінюють підхід до купівлі-продажу автівок.
В Україні запустили купівлю-продаж автомобілів у "Дії"20.12.23, 16:10 • 33237 переглядiв
У застосунку Дія можна скористатися послугою з перереєстрації авто з 20 грудня 2023 року. Від моменту її запуску, тобто за трошки більше 2 місяці роботи, було перереєстровано понад 22 тисячі транспортних засобів. Завдяки цьому все частіше на дорогах країни ми можемо бачити транспортні засоби з серією DІ
Зазначається, що покупець може залишити номерний знак продавця, тоді користуватися автівкою можна одразу після того, як з’явиться свідоцтво про реєстрацію в Дії.
Або є функція - замовити новий номерний знак із серією DІ, тоді керувати автомобілем зможете лише після його отримання на Укрпошті.
Доповнення
В сервісному центрі пояснюють, що продавець і покупець укладають договір купівлі продажу онлайн, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак отримують у зручному для них відділенні Укрпошти.
Водночас продавець авто може залишити свої номерні знаки на зберіганні в сервісному центрі МВС для подальшого свого користування на новому авто.
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