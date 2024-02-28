За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"
Киев • УНН
С момента запуска функции продажи автомобилей, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств
За два месяца украинцы уже 22 тысячи раз воспользовались функцией продажи авто в мобильном приложении "Дія". Об этом сообщает пресс-центр сервисного центра МВД, пишет УНН.
Детали
В ведомстве объясняют, что люди все чаще меняют подход к купле-продаже автомобилей.
В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дія"20 декабря 2023, 14:10 • 31718 просмотров
В приложении Дія можно воспользоваться услугой по перерегистрации авто с 20 декабря 2023 года. С момента ее запуска, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств. Благодаря этому все чаще на дорогах страны мы можем видеть транспортные средства с серией DІ
Отмечается, что покупатель может оставить номерной знак продавца, тогда пользоваться автомобилем можно сразу после того, как появится свидетельство о регистрации в Дії.
Или есть функция - заказать новый номерной знак с серией DІ, тогда управлять автомобилем сможете только после его получения на Укрпочте.
Дополнение
В сервисном центре объясняют, что продавец и покупатель заключают договор купли-продажи онлайн, а свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак получают в удобном для них отделении Укрпочты.
В то же время продавец авто может оставить свои номерные знаки на хранении в сервисном центре МВД для дальнейшего своего пользования на новом авто.
Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"9 февраля 2024, 14:35 • 18908 просмотров
Напомним
Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".
За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"
С момента запуска функции продажи автомобилей, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств.
Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь
В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.
Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"
Украинские войска продолжают оборонять Авдеевское направление, где каскад водохранилищ вблизи нескольких населенных пунктов помогает им в защите от российских войск.
Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно
Закупочные процедуры на поставку питания для ВСУ переобъявлены.
Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что долгое время европейцы игнорировали угрозы, которые несет россия.
Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года
Молдова продлила временную защиту для перемещенных украинцев до 1 марта 2025 года, защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.
Приднестровье обратилось к россии с просьбой о "защите" от Молдовы
Так называемые "депутаты" Приднестровья заявили об экономическом давлении от Молдовы и обратились к россии с просьбой о "защите".
Враг ударил авиабомбами по Купянску: есть погибшие и раненые, под завалами еще есть люди - ОВА
В результате российской атаки на Купянск два человека погибли и один получил ранения. Под завалами находятся люди.
"Для всех свободных стран критически важно, чтобы путин и его режим проиграли" - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что для всех свободных стран критически важно, чтобы российский президент путин и его режим проиграли войну в Украине.
"Выборы" президента рф на временно оккупированных территориях могут стать предпосылками лингвоцида украинского языка - Магера
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины предупредил, что так называемые "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях могут привести к лингвистическому геноциду украинского языка.