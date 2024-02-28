За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"

За два месяца украинцы уже 22 тысячи раз воспользовались функцией продажи авто в мобильном приложении "Дія". Об этом сообщает пресс-центр сервисного центра МВД, пишет УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что люди все чаще меняют подход к купле-продаже автомобилей.

В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дія"

В приложении Дія можно воспользоваться услугой по перерегистрации авто с 20 декабря 2023 года. С момента ее запуска, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств. Благодаря этому все чаще на дорогах страны мы можем видеть транспортные средства с серией DІ - рассказали в сервисном центре МВД.

Отмечается, что покупатель может оставить номерной знак продавца, тогда пользоваться автомобилем можно сразу после того, как появится свидетельство о регистрации в Дії.

Или есть функция - заказать новый номерной знак с серией DІ, тогда управлять автомобилем сможете только после его получения на Укрпочте.

Дополнение

В сервисном центре объясняют, что продавец и покупатель заключают договор купли-продажи онлайн, а свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак получают в удобном для них отделении Укрпочты.

В то же время продавец авто может оставить свои номерные знаки на хранении в сервисном центре МВД для дальнейшего своего пользования на новом авто.

Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Напомним

Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".