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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"

За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 13:15  •  9402 просмотра

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С момента запуска функции продажи автомобилей, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств

За два месяца украинцы уже 22 тысячи раз воспользовались функцией продажи авто в мобильном приложении "Дія". Об этом сообщает пресс-центр сервисного центра МВД, пишет УНН.

Детали 

В ведомстве объясняют, что люди все чаще меняют подход к купле-продаже автомобилей.

В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дія"20 декабря 2023, 14:10 • 31718 просмотров

В приложении Дія можно воспользоваться услугой по перерегистрации авто с 20 декабря 2023 года. С момента ее запуска, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств. Благодаря этому все чаще на дорогах страны мы можем видеть транспортные средства с серией DІ

- рассказали в сервисном центре МВД.

Отмечается, что покупатель может оставить номерной знак продавца, тогда пользоваться автомобилем можно сразу после того, как появится свидетельство о регистрации в Дії.

Или есть функция - заказать новый номерной знак с серией DІ, тогда управлять автомобилем сможете только после его получения на Укрпочте.

Дополнение 

В сервисном центре объясняют, что продавец и покупатель заключают договор купли-продажи онлайн, а свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак получают в удобном для них отделении Укрпочты.

В то же время продавец авто может оставить свои номерные знаки на хранении в сервисном центре МВД для дальнейшего своего пользования на новом авто.

Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"9 февраля 2024, 14:35 • 18908 просмотров

Напомним

Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".

Владимир Омельченко

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За два місяці українці понад 20 тисяч разів скористались функцією продажу авто в "Дії"
In two months, Ukrainians used the function of selling cars in "Diya" more than 20 thousand times
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