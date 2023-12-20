В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дія"

В "Дія" заработала услуга перерегистрации автомобилей, что позволит покупать и продавать машины онлайн, сообщил в среду вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Уже доступна услуга перерегистрации автомобиля за два клика. Цифровизировали одну из самых ожидаемых услуг для водителей. Теперь продать или приобрести машину можно в несколько кликов в "Дія" - без сервисных центров, лишних проверок, долгой экспертизы и посредников - написал Федоров в Telegram.

Детали

По словам чиновника, процесс стал значительно прозрачнее, проверка автомобилей и пользователей автоматическая - без участия администратора. Это убирает человеческий фактор и коррупционные риски.

По его словам, перерегистрировать авто в "Дія" - "просто, почти как заказать доставку".

"Продавец генерирует в "Дія" ссылку или QR-код → покупатель его сканирует → соглашается с условиями → выбирает номер и версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в "Дія" или только электронное свидетельство. Кстати, номера можно оставить старые или заказать новые", - отметил Федоров.

Физический техпаспорт и номер, по его словам, можно заказать на отделение Укрпочты. "Сервисный центр проверит договор. После успешной проверки сможете подписать его, а затем обменяться деньгами и автомобилем. На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов", - указал он.

Чиновник отметил, что более миллиона украинцев ежегодно покупают или продают автомобили. Раньше для этого приходилось ходить в сервисные центры МВД, стоять в очередях и покупать "бегунки", ждать оплаты в банк и платить комиссию.

"За время тестирования услуги в "Дія" уже перерегистрировали 65 автомобилей. Покупайте и продавайте автомобили онлайн, делитесь фидбеком, а мы продолжаем делать услуги в два клика", - отметил он.

В "Дія" запускают возможность купли-продажи автомобилей