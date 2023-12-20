В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дія"
Украинская платформа "Дія" теперь предлагает услугу перерегистрации автомобилей в два клика для купли-продажи онлайн, что делает процесс более прозрачным и автоматизированным, устраняя потребность в посредниках и уменьшая коррупционные риски.
В ISW проанализировали заявления Шойгу о новых формированиях в российской армии
ISW проанализировал заявления министра обороны россии сергея шойгу, который отметил продолжающееся военное расширение и подготовку для поддержки войны в Украине. шойгу повторил угрозы в адрес НАТО, как отмечает ISW, военный рост россии в основном подтверждает существующий уровень войск, а не новые увеличения.
В ГПСУ посоветовали, какие пункты пропуска выбирать для пересечения границы накануне Рождества
Государственная пограничная служба Украины предлагает использовать закарпатский участок и словацкую границу, чтобы избежать очередей при выезде из Украины, при этом пункт пропуска "Смильница" является менее перегруженным.
"Укрнафта" увеличила ежесуточный дебет на двух скважинах на 80 тонн
"Укрнафта" увеличила суточную добычу нефти более чем на 80 тонн благодаря геолого-техническим мероприятиям, в частности капитальному ремонту скважин и цифровому моделированию, что позволило переоценить запасы углеводородов и оптимизировать работу скважин.
Партизаны раскрыли новый российский командный пункт в оккупированном Крыму
Партизаны в Крыму обнаружили новый российский командный пункт в Новоозерном, сообщив о наличии командного автомобиля и военного подкрепления, предназначенного для поддержки операций на юге Украины.
ВС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог
Военно-воздушные силы Украины предупредили о ракете на Кривой Рог.
В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и разных регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки баллистических ракет.
Стало больше дронов: в Сухопутных силах заявили, что россияне спешат с наступлением на восточном направлении
Российские войска усиливают наступление на востоке, однако украинские силы удерживают свои позиции;. В ВСУ также отметили, что на Бахмутском направлении российские войска чаще используют беспилотники.
В Черное море после трехнедельной паузы рф вывела ракетоноситель "Калибров"
Россия возобновила военное присутствие в Черном море подводной лодкой, способной нести 4 ракеты "Калибр"; украинцам посоветовали прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
США планирует создать новый военный пакт со странами Северной Европы против путина: что он будет предусматривать
США формируют новый военный пакт с европейскими странами, увеличивая количество американских солдат и баз в Северной Европе.