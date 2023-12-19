В "Дія" запускают возможность купли-продажи автомобилей

Уже сегодня в полночь украинцы получат доступ к услуге купли-продажи автомобилей в приложении "Дія". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit 2023, передает корреспондентка УНН.

Другая революционная услуга - то, что уже сейчас освобождает от бюрократии многих наших граждан, миллионы людей. Сегодня в полночь заработает онлайн-услуга купли-продажи машин в "Дія". Я вас с этим поздравляю. Всего лишь за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте. Сегодня чиновники представят все это еще в деталях - сказал Зеленский.

Детали

По словам Президента, приложение "Дія" - это инструмент, который помогает человеку поставить государство себе в подчинение и отказаться от бюрократических процедур.

Он уже насчитывает 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов, которыми пользуются 20 миллионов граждан Украины.

"Каждый из более 130 онлайн-сервисов в "Дія" означает, что убрано более 130 возможностей взять взятку",- подчеркнул Зеленский и заявил, что положительный эффект от внедрения приложения "измеряется в миллиардах, которые наше общество смогло заработать дополнительно благодаря цифровизации".

Благодаря документам в "Дії" украинцы могут оформить платежную карту NovaPay