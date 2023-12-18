Благодаря документам в "Дії" украинцы могут оформить платежную карту NovaPay

Украинцы могут открыть платежную карту NovaPay благодаря документам в приложении "Дія". Об этом со ссылкой на пресс-службу приложения "Дія" передает УНН.

Детали

Загрузите бета-версию приложения NovaPay в Google Play, отправьте документы через Дію для регистрации и получите карту всего за 2 минуты - говорится в заметке.

С мая в приложении "Дія" зарегистрировался 1 млн новых пользователей: над чем еще работает Минцифры

В компании объясняют, что для оформления платежной карты необходимо:

- в приложении NovaPay ввести номер телефона и подтвердить его кодом из СМС;

- пошерить копии паспорта и карточки налогоплательщика через Дию;

- заполнить короткую анкету

- подписать Анкету-заявление Дия.Подписью

Справочно

NovaPay - это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний Новой почты и уже более одиннадцати лет предоставляющий удобные, быстрые и надежные платежные сервисы онлайн и офлайн - в более чем 3 500 отделениях Новой почты.

По данным НБУ, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов. Также NovaPay входит в число крупнейших налогоплательщиков государства.

Напомним,

Пользователи государственного сервиса "Дія" отныне могут получить выписку о месте жительства через приложение. Выписка о месте жительства может понадобиться при получении многих государственных услуг, устройстве ребенка в садик, открытии счета в банке и т.д.