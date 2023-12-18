Благодаря документам в "Дії" украинцы могут оформить платежную карту NovaPay
Теперь украинцы могут получить платежную карту NovaPay за 2 минуты с помощью приложения Дія. NovaPay - это международный финансовый сервис, который уже более 11 лет предоставляет удобные, быстрые и надежные платежные сервисы.
В США "очень обеспокоены" эскалацией военных связей между Китаем и Россией - СМИ
Американский адмирал Аквилино "очень обеспокоен" растущими военными связями между Китаем и Россией, о чем он сказал во время встреч с представителями японской оборонной промышленности.
путин подал документы на участие в выборах президента рф в 2024 году
путин подал документы в центральную избирательную комиссию россии для участия в президентской гонке 2024 года как самовыдвиженец.
Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси был переизбран на новый шестилетний срок, получив 89,6% действительных голосов, на фоне того, что его страна сталкивается со значительными экономическими проблемами, включая высокий внешний долг и инфляцию.
Польские дальнобойщики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин"
Польские дальнобойщики заблокировали пропускной пункт "Дорогуск-Ягодин", пропуская только один грузовик в час, но не препятствуя автобусам и транспортировке товаров первой необходимости.
Болгария поддержала запрет на импорт топлива из российской нефти с марта и отмену налога на транзит российского газа
Болгария запретит экспорт топлива из российской нефти с января 2024 года и прекратит импорт с марта 2024 года, чтобы соответствовать эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Кроме того, на фоне переговоров с Венгрией о вступлении в Шенгенскую зону будет отменен транзитный налог на российский газ.
В рф писателя Акунина внесли в список террористов и экстремистов
Российский писатель Борис Акунин был добавлен в российский список террористов и экстремистов на фоне требований объявить его иностранным агентом из-за его критических высказываний.
ВСУ сворачивают часть операций из-за сокращения поддержки Запада — Тарнавский
Вооруженные силы Украины сокращают некоторые боевые операции из-за нехватки западной помощи и острого дефицита артиллерийских снарядов.
Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: в больнице в тяжелом состоянии остаются трое пострадавших
В результате взрыва гранаты депутатом сельского совета на Закарпатье были ранены 26 человек, из которых 19 госпитализированы, а трое в тяжелом состоянии, включая самого депутата.
Оккупанты используют физиогномистов во время обысков для подавления украинского сопротивления в Мелитополе - Федоров
российские силовики в Мелитополе прослушивают разговоры и проводят обыски с помощью физиогномистов, чтобы выявить обман или скрытые чувства среди жителей, усиливая репрессии на оккупированных территориях.