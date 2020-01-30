В Україні запрацювала нова міжнародна платіжна система "NovaPay"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України прийняв рішення про узгодження змін до правил внутрішньодержавної платіжної системи “Forpost”, що передбачає зміну статусу і перейменування внутрішньодержавної платіжної системи на міжнародну платіжну систему “NovaPay”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
“Національний банк України прийняв рішення про узгодження змін до правил внутрішньодержавної платіжної системи “Forpost”, що, з-поміж іншого, передбачають зміну статусу та найменування платіжної системи з внутрішньодержавної платіжної системи “Forpost” на міжнародну платіжну систему “NovaPay”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що міжнародна платіжна система “NovaPay” стала одинадцятою міжнародною платіжною системою, платіжною організацією якої є резидент, на платіжному ринку України.
Нагадаємо, Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року.