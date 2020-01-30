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Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року

"Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні", - йдеться в повідомленні НБУ.

Так, очікується, що найбільше облікова ставка знизиться впродовж першого півріччя поточного року - це вплине на подальше зниження вартості кредитів для бізнесу та населення, а також стимулюватиме ділову активність.

"Разом з тим реалізація низки зазначених проінфляційних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження може зумовити повільніше зниження облікової ставки. Натомість у разі прискореної реалізації реформ та суттєвого припливу інвестицій можливе зниження облікової ставки більш прискореним темпом", - зауважують в НБУ.

Повідомляється, що зниження облікової ставки до 11% ухвалено рішенням Правління НБУ від 30 січня 2020 року № 76-рш "Про розмір облікової ставки".

Як повідомляв УНН, Національний банк України знизив облікову ставку до 11%.

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