Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні", - йдеться в повідомленні НБУ.
Так, очікується, що найбільше облікова ставка знизиться впродовж першого півріччя поточного року - це вплине на подальше зниження вартості кредитів для бізнесу та населення, а також стимулюватиме ділову активність.
"Разом з тим реалізація низки зазначених проінфляційних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження може зумовити повільніше зниження облікової ставки. Натомість у разі прискореної реалізації реформ та суттєвого припливу інвестицій можливе зниження облікової ставки більш прискореним темпом", - зауважують в НБУ.
Повідомляється, що зниження облікової ставки до 11% ухвалено рішенням Правління НБУ від 30 січня 2020 року № 76-рш "Про розмір облікової ставки".
Як повідомляв УНН, Національний банк України знизив облікову ставку до 11%.