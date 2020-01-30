Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба НБУ.
"Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране", - говорится в сообщении НБУ.
Так, ожидается, что больше учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года - это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также стимулировать деловую активность.
"Вместе с тем реализация ряда указанных проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может вызвать медленное снижение учетной ставки. Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом", - отмечают в НБУ.
Сообщается, что снижение учетной ставки до 11% принято решением Правления НБУ от 30 января 2020 № 76-рш "О размере учетной ставки".
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 11%.