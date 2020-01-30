В Украине заработала новая международная платежная система "NovaPay"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины принял решение о согласовании изменений в правила внутригосударственной платежной системы "Forpost", предусматривающий изменение статуса и переименования внутригосударственной платежной системы на международную платежную систему "NovaPay". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины принял решение о согласовании изменений в правила внутригосударственной платежной системы "Forpost", что, среди прочего, предусматривают изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы "Forpost" на международную платежную систему "NovaPay", - говорится в сообщении.
Указано, что международная платежная система "NovaPay" стала одиннадцатой международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины.
Напомним, Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.