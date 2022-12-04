У "Дії" можна отримати витяг про місце проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Користувачі державного сервісу "Дія" відтепер можуть отримати витяг про місце проживання через додаток. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Мінреінтеграції у Telegram.
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Витяг про місце проживання може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо.
Раніше для оформлення цього документа треба було звертатися до відповідних органів реєстрації, відтепер потрібно виконати наступні дії:
У Мінреінтеграції наголосили, якщо відомості знайдені в реєстрі, їх можна завантажити як PDF-документ протягом 24 годин. Документ також доступний для перегляду у тому ж розділі, де й замовляється послуга - "Витяг про місце проживання". Також його можна відправити на електронну пошту прямо із застосунку.
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