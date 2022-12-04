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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У "Дії" можна отримати витяг про місце проживання

У "Дії" можна отримати витяг про місце проживання

Київ • УНН

 • 1406555 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Користувачі державного сервісу "Дія" відтепер можуть отримати витяг про місце проживання через додаток. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Мінреінтеграції у Telegram.

Деталі

Витяг про місце проживання може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо.

Раніше для оформлення цього документа треба було звертатися до відповідних органів реєстрації, відтепер потрібно виконати наступні дії:

  • Зареєструватися й увійти у "Дію", оновити її до останньої версії. Для цього потрібно обрати "Меню" – "Оновити застосунок".
  • Перейти у розділ "Послуги" й обрати пункт "Довідки та витяги".
  • У наведеному переліку знайти й обрати "Витяг про місце проживання", а потім – "Замовити витяг".

    • У Мінреінтеграції наголосили, якщо відомості знайдені в реєстрі, їх можна завантажити як PDF-документ протягом 24 годин. Документ також  доступний для перегляду у тому ж розділі, де й замовляється послуга - "Витяг про місце проживання". Також його можна відправити на електронну пошту прямо із застосунку.

    Нагадаємо

    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, як відновити паспорт під час воєнного стану.

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