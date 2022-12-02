Як відновити паспорт під час воєнного стану: план дій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, як відновити паспорт під час воєнного стану, пише УНН із посиланням на Telegram відомства.
Деталі
У Мінреінтеграції нагадали, що оформити новий паспорт можна без довідки внутрішнього переселенця.
Спочатку треба подати заяву у поліцію і отримати підтвердження про її реєстрацію. Потім потрібно відвідати одну з трьох установ: підрозділ Державної міграційної служби, Центр надання адміністративних послуг або Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
Для оформлення нового паспорта із собою треба взяти:
-
- згадану вище заяву;
-
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення на території України);
-
- квитанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від такої сплати;
-
- документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.
-
Оформити новий паспорт можна за місцем звернення особи лише на підконтрольній Україні території і там, де немає активних бойових дій.
Нагадаємо
В Україні починає діяти урядова постанова, яка допоможе повернутися додому примусово вивезеним до росії українцям.