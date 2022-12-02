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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 44455 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Як відновити паспорт під час воєнного стану: план дій

Як відновити паспорт під час воєнного стану: план дій

Київ • УНН

 • 890045 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, як відновити паспорт під час воєнного стану, пише УНН із посиланням на Telegram відомства.

Деталі

У Мінреінтеграції нагадали, що оформити новий паспорт можна без довідки внутрішнього переселенця.

Спочатку треба подати заяву у поліцію і отримати підтвердження про її реєстрацію. Потім потрібно відвідати одну з трьох установ: підрозділ Державної міграційної служби, Центр надання адміністративних послуг або Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Для оформлення нового паспорта із собою треба взяти:

  • згадану вище заяву;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення на території України);
  • квитанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від такої сплати;
  • документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.

Оформити новий паспорт можна за місцем звернення особи лише на підконтрольній Україні території і там, де немає активних бойових дій.

Нагадаємо

В Україні починає діяти урядова постанова, яка допоможе повернутися додому примусово вивезеним до росії українцям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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