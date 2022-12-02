Як відновити паспорт під час воєнного стану: план дій

Деталі

У Мінреінтеграції нагадали, що оформити новий паспорт можна без довідки внутрішнього переселенця.

Спочатку треба подати заяву у поліцію і отримати підтвердження про її реєстрацію. Потім потрібно відвідати одну з трьох установ: підрозділ Державної міграційної служби, Центр надання адміністративних послуг або Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Для оформлення нового паспорта із собою треба взяти:



згадану вище заяву;



витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення на території України);



квитанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від такої сплати;



документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.



Оформити новий паспорт можна за місцем звернення особи лише на підконтрольній Україні території і там, де немає активних бойових дій.

Нагадаємо

В Україні починає діяти урядова постанова, яка допоможе повернутися додому примусово вивезеним до росії українцям.